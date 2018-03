Adam Beyer all'ECS Dogana Club

Sabato 10 marzo 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento all'ECS Dogana Club con 'Adam Beyer'. il biglietto si acquista direttamente alla cassa oppure in prevendita online (Se volete pagare alla cassa mandate i nomi su WhatsApp 392 0772358 per essere inseriti in lista riduzione). € 20,00 uomo / donna entro le 00:00 (o promo per i primi 100 ingressi). Dopo la mezzanotte € 25,00.