ADAS Dimensione Sicilia

Venerdì 5 aprile 2019 a partire dalle ore 19 e fino alle ore 23 appuntamento a Palazzo Biscari ad un evento organizzato dall'ADAS - Associazione Difesa Ambiente Salute. Chi desidera impegnarsi con noi in questo grande progetto, in occasione dell'evento avrà la possibilità di compilare il modulo di adesione ad A.D.A.S. sia per associarsi sia per entrare a far parte dei sostenitori Amici di A.D.A.S. Potranno partecipare all'evento solo coloro che hanno comunicato la propria partecipazione. L'ingresso non è libero.

E' possibile dare conferma della partecipazione con un messaggio privato inviato alla nostra pagina Associazione Difesa Ambiente Salute - ADAS o telefonando alla segreteria organizzativa al numero 3355279210. Tutto il programma dell'incontro è consultabile al seguente link.