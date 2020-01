Venerdì 10 gennaio, a partire dalle ore 18.00, appuntamento all'Antica Libreria con la presentazione del libro 'Addio fantasmi' di Nadia Terranova. A farci male non è il passato ma il futuro che ha determinato per noi. ‘Addio fantasmi’ di Nadia Terranova è un romanzo autentico che racconta ogni ritorno a casa, ogni discesa in quel preciso punto dove ci siamo avvitati intorno all'evento che ci ha ferito per sempre, e il coraggioso tentativo di rielaborare il passato forzando il tempo immobile a muoversi in avanti e a morire. Per vivere.