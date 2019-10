Adventure Rooms - Horror Escape 2.0

Dopo il successo riscosso l'anno scorso ritorna anche quest'anno il 30 e 31 Ottobre l'evento più HORROR di Halloween proposto da ADVENTUREROOMS CATANIA. Un'esperienza di puro TERRORE! AD HALLOWEEN I PERCORSI PRENDERANNO VITA... E VOI NON SARETE PIÙ SOLI. Nei nostri percorsi, i più temuti personaggi dei film horror si rifugeranno per impedire la FUGA dei nostri ESCAPERS. RICORDATE però avrete solo 60 minuti di tempo. Non vi faremo mancare NULLA... O NESSUNO. IT, ANNABELLE, SAMARA, MICHEAL MYERS, THE NUN, FREDDY KRUEGER, CHUCKY JASON, VOORHEES GHOSTFACE, HANNIBAL, DRACULA, FRANKENSTEIN SAW. Quale CREATURA MOSTRUOSA troverai quest'anno all'interno del percorso che sceglierai?

Nelle giornate dedicate all'evento Horror Escape, inoltre, giocherete in versione BLACK OUT, e non vi basterà risolvere tutti gli enigmi del gioco. Lungo il percorso, all'interno di ogni stanza troverete un ulteriore "OGGETTO" non ordinario, tutti gli oggetti non ordinari dovranno essere "ricomposti" per trovare la chiave finale. DOLCETTO O SCHERZETTO? Ma non è tutto! Alla fine della vostra sessione di gioco potrete dissetarvi e gustare un aperitivo per brindare insieme.

TERMINI E CONDIZIONI - Nei giorni 30 e 31 Ottobre, dedicate all'evento che comprenderà la presenza di ATTORI ed un APERITIVO finale, tutte le sessioni di gioco avranno un costo di 20€ a persona. Le squadre potranno essere composte da un minimo di 4 ad un massimo di 10 giocatori.

L'evento prevede l'aggiunta di sessioni notturne: 1:15, 2:30, 3:45. È consentito giocare in maschera. È gradita la prenotazione anticipata. Se prenoti dal sito inserisci il codice #HORRORESCAPE nelle NOTE. Ti offriremo da bere alla fine del gioco! Per maggiori informazioni e per prenotare rivolgersi al numero di telefono 3459780139 o visita il sito www.adventurerooms.it/catania.