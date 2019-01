Afternoon in Jazz - Catania 2019. Palazzo Della Cultura. 04/01/19 Rino Cirinnà Trio; 05/01/19 Stefano Maltese Sonic Mirror 4et; 06/01/19 Carmelo Salemi 4et. INIZIO CONCERTI ORE 17.00. Allestimento scenico Costantino Susino. Organizzazione Associazione Musikante, Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Catania. Biglietto posto unico 10,00 €, Abbonamento 3 concerti 24,00 € - Ridotto Under 18, Over 65 e studenti 7,00 €, Abbonamento Ridotto 3 concerti 15,00 € (escluso diritti prevendita) - info boxoffice Catania 095/7225340, Direzione Artistica Antonio Petralia, Ufficio Stampa Patrizia Rubino.