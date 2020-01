'Agata e la grande eruzione del 1669'

L'associazione #Gammazita, in collaborazione con la compagnia teatrale #Malerba, è lieta di invitarvi ad un nuovo, imperdibile, appuntamento con Catania Leggendaria. Stavolta vi porteremo sulle tracce della più disastrosa eruzione dell'Etna, tra i miracoli di Sant'Agata e i resti urbani della colata del 1669. Appuntamento fissato per Domenica 2 febbraio ore 12:00. Raduno e partenza dalla sede dell'Associazione culturale Gammazita e Lunaria, la libreria di Gammazita || Piazza Federico di Svevia, 92-93 #Catania || La passeggiata dura 50 minuti circa, non è necessaria la prenotazione ed è gratuita, con contributo finale a cappello facoltativo.