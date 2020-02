Mostra 'Agata inedita' al Museo Diocesiano

AGATA INEDITA. Mostra fotografica di Marco Giuffrida e Vincenzo Portuese. Dal 18 gennaio al 12 febbraio 2020. Gli scatti in mostra, realizzati negli ultimi tre anni, riprendono momenti legati alla nostra Patrona, attraverso prospettive mai viste ed eventi riservati e delicati come la pulitura del Busto reliquiario e dello Scrigno. Il percorso fotografico, non cronologico ma tematico, vuole dare una nuova chiave di lettura per scoprire aspetti inediti non visibili alla maggior parte dei fedeli. Museo Diocesano, Sala Adiacente “Casa del Fercolo” - Via Etnea 8-12 Catania. Ticket: € 2,00. Mostra realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione della Cattedrale, del Comune di Catania e del Comitato per la Festa di Sant’Agata nella Città di Catania.