Agata dei bambini - Laboratorio di disegno

Attività promossa dall'Associazione Associazione Etna 'ngeniousa. Laboratorio di disegno a cura di Duediquadri Atelier. Bambini età 6-10 anni. Max 15 partecipanti. Quota di partecipazione 5 euro. I lavori saranno esposti la stessa sera, in una particolare Mostra allestita presso il Carcere di Sant'Agata che, in occasione della "Notte dei Musei", rimarrà aperto come da programma.

L'evento è inserito tra le attività dell'Associazione Etna Ngeniuosa che si svolgeranno in occasione delle prossime festività agatine. Per la prenotazione - asso.etnangeniousa@gmail.com - 338.1441760 / 333.9119648.