“Agatuzza” spettacolo di marionette e attori sarà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69, a Catania solo per un fine settimana, sabato 1 alle ore 18.00 e domenica 2 febbraio alle ore 11.00. Un’occasione da non perdere per un allestimento che non solo racconta la storia della nostra Santa Patrona, ma è anche l’occasione per rinnovare quel meraviglioso senso di protezione e di accoglimento che è così caro a tutti i bambini, attraverso le figure degli angeli custodi e di una religiosità pura e spontanea, priva della pesantezza del dovere e della paura. Il testo di Letizia Catarraso, anche interprete sulla scena,scritto alcuni anni fa su richiesta del Teatro Franco Parenti di Milano, e andato in scena nel Foyer del Teatro Massimo Bellini, è ora completamente rieditato a favore di una maggiore immediatezza e con più interazione con il pubblico. Con Aurora Giuffrida e la regia di Filippo Aricò. Ingresso 5 euro. Prenotare al 330843843.