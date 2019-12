Al Centro Sicilia il Villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la tombola di beneficenza

Un Natale all’insegna della tradizione e della solidarietà quello proposto dal parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania, che già da alcuni giorni si è vestito a festa. Fino al prossimo 24 dicembre sarà visitabile il Villaggio di Babbo Natale con varie attrazioni a partire dal grande protagonista delle festività di fine anno: Babbo Natale! In zona galleria, infatti, tutti i bambini potranno recapitare la propria letterina, ma anche farsi fotografare con il vero Santa Claus, seduto sul suo trono, oppure scattare selfie con il grande orso. Per i più grandi c’è la possibilità di fare shopping fra gli stand dei Mercatini di Natale con prodotti dell’artigianato, della pasticceria e dell’oggettistica natalizia, così come non è da perdere la pista per pattinare sul ghiaccio allestita davanti l’Uci Cinemas che ospiterà tutti i ‘cinepanettone’ 2019-20 e i grandi titoli in uscita in questi giorni.

Un classico del Natale è l’appuntamento con il circo: Centro Sicilia ospiterà nei propri spazi (fino al 26 gennaio) il tendone e le attrazioni del più antico spettacolo del mondo firmato da Greca Orfei. Fra gli appuntamenti all’insegna della solidarietà, invece, c’è la tombola di beneficenza promossa dall’Associazione sportiva Gupe in programma sabato 7 dicembre. Il ricavato delle cartelle, che si possono già acquistare presso l’Info point del Centro Sicilia, andrà in favore del progetto Ilula Orphan Program. Si tratta di una missione in Tanzania, curata dal sacerdote siciliano Filippo Mammano, che accoglie bimbi orfani e ragazzi con disabilità. La direzione, infine, ha programmato per sabato 21 e domenica 22 dicembre una chiusura straordinaria alle ore 22, due mini notti bianche che saranno allietate dal suono degli zampognari e dagli spettacoli degli artisti di strada.