GIOVEDI 26 LUGLIO 2018 - AL MOLO - OPENING PARTY AT DOCKS MOLO 19. Line Up: Gianluca Catra (Pacha Recordings, Happy Techno, King Street Sounds), Simone Santagati (TrascendenZ), Giorgio Giannone (Plasmapool). Ingresso libero. Per informazioni. Micael: +39 3294767504 o Andrea: +39 3452508646.