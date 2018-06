Al via Autoservicetec, il salone delle attrezzature per officine, ricambi e servizi

Taglio del nastro al centro fieristico Le Ciminiere di Catania per AutoserviceTec, il Salone biennale delle attrezzature per officine, ricambi e servizi, alla presenza del neo sindaco Salvo Pogliese, alla sua prima uscita ufficiale. AutoserviceTec, in programma fino a domenica 17 giugno 2018, è organizzato dall’Associazione Euro Eventi di Catania.

“Per me è un grande piacere essere qui per la prima volta come sindaco di Catania per l’eccezionale valenza che questo evento ha acquisito a livello nazionale. È il secondo evento fieristico in Italia che valorizza le realtà del settore” spiega Pogliese.

Il general manager di AutoserviceTec, Enzo Messineo, sottolinea: “Finalmente parte questa nuova edizione tanto attesa. Quest’anno ci sono grandi novità e tecnologie innovative presentate dalle più interessanti realtà aziendali del settore. Siamo pronti ad ospitare gli operatori del Meridione e di Malta invitati. Il nostro obiettivo è di diventare punto di riferimento del sud Italia e dell’area Mediterranea”.

Subito dopo l’inaugurazione è stata eletta la finalista nazionale del concorso Miss Motors Italy, coordinato per la provincia etnea da Elisabetta Cannuli. La vincitrice è Micaela Giuffrida, 19 anni, di Aci Sant’Antonio (Ct). Frequenta il primo anno del Corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania e sogna di intraprendere un giorno la carriera forense. È alta 1.75 centimetri e pratica sport a livello agonistico. Fa parte della squadra Pallavolo Acireale 14. “Non mi aspettavo di vincere – racconta – sono contentissima. Partecipo ai concorsi per divertimento”.

Per la miss nessuna corona, ma un bel casco da indossare. Il concorso è infatti legato al tema della sicurezza stradale come conferma Miss Motors Italy 2017, presente per il taglio del nastro insieme a Giorgio Guglielmino di Militello in Val di Catania, arrivata seconda a livello nazionale lo scorso anno. “Incontriamo molte persone per sensibilizzarle su quanto sia importante stare attenti quando si è alla guida – spiega Sofia Baranovska, Miss Motors Italy 2017 – Guidare con prudenza è di fondamentale importanza”.

Durante l’evento si svolgeranno incontri formativi, meeting, workshop per approfondire varie tematiche del settore.

Sabato 16 giugno 2018 alle 12,30 è in programma l’incontro dal titolo “Block Shaft: L’evoluzione tecnologica e i servizi dell’azienda leader degli antifurti meccanici”.

Alle 15,30 avrà inizio la conferenza su “L’evoluzione dei sistemi Automotive: diagnosi e programmazione”.