Al via Sposa Sicilia fino a domenica, anteprima per Destination Wedding planner

Visita in anteprima di “Sposa Sicilia” per 30 Destination Wedding Planner straniere. Le DWP sono le wedding planner specializzate nell’organizzazione dei matrimoni all’estero. Il Bel Paese è uno dei destination wedding preferiti dagli stranieri e il turismo legato ai matrimoni fa registrare numeri da capogiro in crescita di anno in anno, con la Sicilia che attrae per la magnificenza del suo barocco.

“Sposa Sicilia” decide di lanciare l’isola presentando alle 30 Destination Wedding Planner provenienti dal Nord Europa i migliori tra gli operatori del settore sposa. Un’anteprima esclusiva per le DWP che ha preceduto la vera apertura al pubblico pomeridiana.

A tagliare il nastro il sindaco di Taormina Mario Bolognari insieme a Giorgia Spadaccini - event manager di Sposa Sicilia – e ad Andrew Lookman CEO di United Fears che in Italia e oltralpe organizza manifestazioni internazionali di moda come European Bridal Week, Love Me Do, Rome Bridal Week, Rome Fashion Week e Uk Bridal Week.



Il primo cittadino taorminese si è soffermato a lungo a visitare gli stand di Sposa Sicilia. Tantissimi sono stati i visitatori fin dalle prime ore di apertura. Sposa Sicilia sarà aperta al pubblico sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00.



Alle 18.00 ogni giorno in programma le grandi sfilate. In prima battuta quella con i grandi brand internazionali: Hervé Paris, Modeca Bridal, Randy Fenoli. A seguire la passerella omaggia l’eccellenza della produzione sartoriale siciliana.