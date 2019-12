Sotto l’albero del SAL c’è il Pop Up Market Sicily: 21 e 22 dicembre 2019

Puntuali come “Mary Poppins”, “Il Grinch” ed “Una poltrona per due”, non potete farvi mancare l’appuntamento con lo shopping handmade, vintage, Pop e Made in Sicily! Mantenendo lo stile che ne ha fatto un’icona, ma cambiando di volta in volta approccio con il pubblico e location, il market più cool del sud Italia fa il suo debutto a dicembre in una cornice che profuma di “casa”. Un weekend di shopping, musica e buon cibo, all’interno di uno degli spazi più affascinanti della città: il SAL - Spazio Avanzamento Lavori in Via Indaco 23 (Via Raffineria). La vecchia raffineria catanese, risorta a borgo creativo, ospiterà infatti makers e vintage sellers, manufatti dal sapore avanguardista o retrò, mostre d’arte e quel sapore d’ispirazione underground che si fonderà con l’evento, pronto a stupire ed esaltare gli affezionati dell’evento e Un natale contemporaneo, un contenitore di “vita” concentrato in due giorni di handmade, music, art, Food & Drink. Immancabile l’area dedicata ai più piccoli curata dall’associazione Guide Turistiche Catania con i laboratori di manualità e disegno. Spazio anche alla musica, con dj-set a rotazione e poi, la ciliegina sulla torta, il lancio ufficiale del messaggio più bello di sempre: “Essere diversi significa essere speciali”! All’evento sarà infatti presente l’associazione: ASAA, un’associazione che supporta la Patologia dell’alopecia, la quale comporta la perdita parziale o totale dei capelli o dei peli del corpo e che può comportare disagi psicologici non di poco conto. Ma così come tutti i super eroi, Pop Up Market Sicily interviene sempre quando si può e si deve fare qualcosa di utile che poi non è che regalare un sorriso!