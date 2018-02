Teatro Coppola • Alessandro Fiori in concerto • Margini

Torna sul palco del Teatro Coppola - Teatro dei cittadini il nuovo attesissimo spettacolo di Alessandro Fiori. Un reading/concerto in cui si alterneranno canzoni in acustico a letture del suo ultimo libro – “GITE" – uscito per ibexhouse e giunto alla quarta ristampa, un breviario da ombrellone per l'estate e da bagno caldo per l'autunno.

Il repertorio sarà composto da alcuni misteriosi "BRANI INEDITI", più altri brani estratti dai suoi vari dischi solisti e dalle più recenti collaborazioni. Ingresso libero con sottoscrizione volontaria. Appuntamento domenica 11 febbraio alle ore 21.00.