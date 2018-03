Alessio Bondi LIVE al Piccolo Teatro

MIT Musica Intrattenimento Teatro ritorna il 16 Marzo al Teatro Piccolo di Catania e lo fa con Alessio Bondì. Una delle recenti rivelazioni del cantautorato italiano, finalista al Premio Tenco 2015 e vincitore del Premio De Andrè nel 2014, è un autore di razza, la sua scrittura è meticcia: nasce da radici folk e si mescola con i ritmi contemporanei e il suono esotico della lingua natìa, il palermitano, con cui “conta storie plasmando il dialetto come vuole” (Internazionale).

Con il suo album “Sfardo”, pubblicato ad aprile 2015 (Malintenti Dischi – 800A Records – distribuito da Audioglobe/Rough Trade/Believe Digital) è riuscito ad esportare il dialetto palermitano in Italia e all’estero conquistando critica (“Uno di quei talenti che potremmo esportare con orgoglio al South by Southwest” - Fatto Quotidiano) e pubblico con oltre 100 concerti in tutta Italia e in Europa (Berlino, Parigi, Barcellona) negli ultimi due anni.



Un grande successo grazie alla sua scrittura autentica di un musicista atipico, artisticamente apolide, definito “una via di mezzo tra Rosa Balistreri e Jeff Buckley”. Successo che sta attualmente replicando all’estero dove “Sfardo” è stato pubblicato e distribuito in 10 Paesi (Spagna, Germania, Austria, Belgio, Brasile, Olanda, Francia, Lussemburgo, Svizzera e UK) in digitale, cd e vinile, con traduzioni in 5 lingue. Apertura porte ore 20.00. Inizio live ore 22.00. Ticket: 10 euro. MIT Musica Intrattenimento Teatro.