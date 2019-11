'Alia Skin care' da Bio Boutique

Sabato 23 Novembre, Bio Boutique ospiterà con immenso piacere la dott. Debora Pollina, fondatrice di Alia Skin care, per conoscere la storia di questa bellissima azienda siciliana e testare dal vivo i prodotti. Vi potrete immergere nelle morbide ed avvolgenti texture e nei profumi unici, dolci e agrumati, di ogni prodotto. Durante l'evento potrete provare in particolar modo la crema detergente, la maschera esfoliante illuminante, la crema viso e l'olio corpo e scoprire la loro multifunzionalità, caratteristica che accomuna l'intera linea. Inoltre per l'occasione sono previsti sconti e omaggi.