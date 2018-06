All'ombra del castello, un romanzo tra simbologie e realtà scolastiche

Ieri, giovedì 31 maggio, alle ore 19:00, si è tenuta la presentazione del secondo libro della scrittrice catanese Anna Clara Rizzo Giacobbe, All’Ombra del Castello, proprio nella sede che ne abita la trama, il nostro meraviglioso Castello Ursino.

All’evento sono intervenuti l’autrice, la Responsabile del Museo Civico Castello Ursino, Valentina Noto, la professoressa Maria Leonardi, Dirigente Scolastico dell’I.C. Cavour, il Presidente della Carthago Edizioni, Gaspare Edgardo Liggeri, e Rosalinda Musumeci, lettrice e interprete di alcuni brani scelti per l’occasione, con la moderazione della psicoterapeuta Alba Chiarlone, promotrice e personaggio letterarizzato del primo libro della Rizzo Giacobbe, La mia parte maschile (Carthago Edizioni 2016).

Ognuno dei relatori presenti ha dato degno spazio e in un certo senso rappresentanza alle diverse dimensioni del romanzo, commentate dalla Chiarlone: una prima dimensione umana e femminile, una seconda dimensione politico - scolastica e una terza dimensione selvaggia e oscura, nella quale figure archetipiche e suggestioni legate alle simbologie esoteriche del Castello si intrecciano. Catania non è lo sfondo ma “una delle protagoniste donne del romanzo”, ha anticipato la moderatrice, e la presentazione di questo volume, sul suo Castello e nel suo Castello, è stata un’interessante occasione per celebrarne la sempre viva anima culturale.