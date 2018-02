'Alla faccia vostra' con G. Jannuzzo e D. Caprioglio

Venerdì 16 Febbraio 2018, terzo appuntamento della Stagione Teatrale "Turi Ferro" 2017/18 con lo spettacolo 'ALLA FACCIA VOSTRA' con GIANFRANCO JANNUZZO - DEBORA CAPRIOGLIO.

Alla faccia vostra!! nasce dalla penna dello stesso autore dell’ormai celebre ”L’inquilina del piano di sopra”. Pierre Chesnot orchestra qui un vero e proprio meccanismo ad orologeria fatto di tempi perfetti, di entrate ed uscite a ripetizione e di continui colpi di scena. Intrighi, sotterfugi, equivoci, ipocrisia, per una vicenda che mette a nudo la parte più meschina e cinica dell’animo umano. Una corsa al denaro, per accaparrarsi l’eredità di uno scrittore defunto, che dovrebbe scandalizzare, ma che invece cattura lo spettatore, coinvolgendolo in un vortice di comicità e regalandogli due ore di divertimento e risate. In scena due attori d’eccezione: l’esilarante Gianfranco Jannuzzo e la splendida Debora Caprioglio; la regia e l’adattamento sono affidati a Patrick Rossi Gastaldi, che con maestria ambienta la vicenda in Italia ai giorni nostri.

Biglietto intero € 25,00. PROMO "GIOVANI A TEATRO" under 30: biglietto € 15,00 - mini abbonamento a tre spettacoli € 30,00 ed under 18: biglietto € 10,00 - mini abbonamento a tre spettacoli € 20,00. Soppio spettacolo ore 17:00 ed ore 20:30.