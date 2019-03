Alla scoperta del Lago Dirillo

Il percorso "sdirrupuni", salire nel punto più panoramico di Licodia Eubea per godere di un panorama unico sull' invaso Dirillo. Si offrirà la possibilità di vivere un trekking veramente unico nel suo genere, non il solito camminare sul lago ma un itinerario ricco e vario che ci porterà dai 700 mt del monte fin giù sulle rive del lago e molto altro ancora. Distanza: 10 Km a/r - Difficoltà: "E" Media - Dislivello: 250 mt - Percorso: Sentiero sterrato e a tratti pietroso. Abbigliamento a strati, idoneo alla stagione, felpa e giacca antivento, cappello, scarpe da trekking, utilissimi i bastoncini. Pranzo a sacco, acqua per l'intero giorno (> 2 lt) snack e frutta secca. Costo € 10,00 con Guida #AIGAE ed assistenza

PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA al numero 329 6214967 entro le ore 13,00 di Sabato 30 Marzo 2019. Appuntamento ore 9,00 posteggio esterno ipercoop Katanè di Gravina di Catania - Utilizzo mezzi propri. E' necessario essere in buono stato di salute e non soffrire di patologie controindicate alla quota (700 mt slm) ed al tipo di attività fisica proposta.

