Altipiano Tibetano - Reportage fotografico

L'autore Giuseppe Di Mauro ha prodotto un archivio fotografico dai contenuti diversificati, sia in diapositive che in digitale, dal quale ha realizzato decine di reportages in diaporama.

Le sue esperienze sportive, tra cui navigazione a vela ed alpinismo praticato in varie aree geografiche lo hanno portato ad avere sempre più interessi per la natura, e per la conoscenza di popolazioni di diversi paesi e regioni. Ha collaborato con una Agenzia fotogiornalistica e prestato le sue esperienze ad Associazioni e Scuole. Ha realizzato una collezione di manufatti di arte etnica con i quali ha prodotto le mostre etnografiche. Appuntamento domenica 8 marzo 2020 a partire dalle ore 18.00 presso l'Antica Libreria.