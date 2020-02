Ambulanza Letteraria ai Minoriti

Ambulanza Letteraria, in collaborazione con Artigian City e Non solo feste, vi aspetta dal 14 al 16 febbraio nella splendida cornice catanese del Chiostro del Palazzo dei Minoriti. “Ambulanza Letteraria" è un'unità mobile di idee esplosive per lettori in cerca di antivirus letterari. Nasce dallo scrittore Cono Cinquemani con l'idea di fare "libroterapia" itinerante, cioè presentare i libri di autori contemporanei e i classici in modo attraente e coinvolgente, anche quelli più difficili da proporre, con la consapevolezza che possano avere un valore "curativo".

I libri viaggiano su un'auto bianca decorata con le scritte rosse a mo' di piccola ambulanza, i responsabili intervengono con il camice dei medici, il tutto nelle scuole, nelle iniziative di piazza, nelle biblioteche, puntando sui 687 comuni in cui non c'è neppure una libreria. Durante le "visite a domicilio" i testi vengono osservati con l'occhio dello psicoterapeuta, poi con quello del letterato, fino al coinvolgimento dei "pazienti" con un gioco da tavolo ideato insieme all’artista Ljiubiza Mezzatesta, appositamente sul tema delle emozioni, emozioni da collegare ad un libro per la ricerca del benessere del lettore. A seconda del tipo di intervento e quindi del tema vengono coinvolti altri specialisti come neurologi e giornalisti. Tra le rassegne in corso: banned books, libri proibiti in passato o considerati scomodi da politiche ostili e Black is beautiful, un faro puntato sulla letteratura afroamericana.