'American Lunch of Southern' al Curtigghiu

Sabato 21 aprile 2018 apertura straordinaria a pranzo per un American Lunch preparato da Jennifer V. Cole, foodwriter americana in visita in Sicilia. Inizio con il Pimiento cheese, poi il mitico Southern Fried Chicken con puré di patate e verdure (copper pennies ricetta della mamma) e una torta di crema e fragole. A scelta in accompagnamento una birra americana o un calice di bollicine. Costo del pranzo € 25.