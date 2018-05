'Trattato di anatomia emozionale' alla Libreria Vicolo Stretto

Il “Trattato di Anatomia Emozionale” è stato presentato in anteprima il 12 Settembre 2017 al The Drawing Center di New York all’interno della rassegna “The Stone at TDC: Music & Visuals” organized by John Zorn, in performance con Marco Cappelli chitarra, Denver Butson voce recitante, Vj ‘Lapsus’ video e l’esposizione delle tavole di Virginia Caldarella. Questo immaginifico “Trattato” potrebbe definirsi un manuale terapeutico per guarire dai mali dell’anima, ad uso di tutti “gli amanti, del corpo e dello spirito, e altri complicazioni”. Appuntamento il prossimo 18 maggio 2018 alla Libreria Vicolo Stretto a partire dalle ore 19.30.