'Andrea Belfi - Partiture' at Zo

Musicista elettroacustico e batterista veronese, ormai di base a Berlino, Andrea Belfi presenta il suo nuovo disco solista, dal titolo "Ore". Dopo un lungo tour europeo insieme a Nonkeen (il trio tedesco di Nils Frahm), pubblica il nuovo album (il quarto full lenght) a cura della neonata label inglese Float. "Ore" non solo conferma il talento di Belfi dietro le pelli - ben noto ad artisti del calibro di Mike Watt, David Grubbs, Carla Bozulich Evangelista, con i quali Andrea ha sviluppato importanti collaborazioni in questi anni - ma ne mette anche in risalto la capacità compositiva, la cura e il gusto per textures, timbri e microsuoni di matrice ambientale che entrano sottilmente sotto pelle. Appuntamento il 22 aprile 2018 allo Zo Centro Culture Contemporanee.