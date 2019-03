Angelo Duro in " Perchè mi stai guardando?"

ANGELO DURO da solo sul palco, ci farà ridere, riflettere e, forse, anche cambiare. Nello spettacolo racconta la storia di come, da bravo bambino quale era, ha dovuto reagire alle fregature e alle ingiustizie della vita, scegliendo di diventare cattivo. In un’ora e mezza analizza a modo suo la realtà di ieri e di oggi, l’uomo e la donna, gli animali e la natura, il presente e il futuro. Appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania il 22 marzo 2019 a partire dalle ore 21.00. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link.