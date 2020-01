SpazioCultura, Contino Pianoforti in collaborazione con l'Associazione Musikante e la direzione artistica di Antonio Petralia presentano: Antonella Catanese 4et. "Standards". Antonella Catanese, voce, Giuseppe Trovato, pianoforte, Fabrizio Scalzo, contrabbasso, Antonio Petralia, batteria. h.21.00 wine taste&concert € 15,00.

Antonella Catanese, Cantante, compositrice, docente canto moderno e Jazz. Laureata in Jazz con il massimo dei voti con una tesi esecutiva su Norma Winstone ed il Jazz europeo presso il Conservatorio A. Scontrino di Trapani, Antonella Catanese nasce a San Cataldo (CL), figlia d'arte con il papà sassofonista, inizia i suoi studi musicali con lo studio del pianoforte classico e contemporaneamente inizia anche con le sue primissime esperienze di palco affiancata dalla presenza del papà, il suo primo grande maestro. I suoi repertori spaziavano dalle grandi interpreti italiane e canzone d'autore, Mina,Vanoni, Martini, per passare a Tenco, Paoli, Endrigo, alla canzone americana di Tony Bennett e al soul e R&B di Dionne Warwick, Aretha Franklin, Anita Baker, Stevie Wonde. Intraprende un lungo periodo di esibizioni live assolutamente formativo, ma l’incontro con il jazz sarebbe avvenuto molto più tardi, nel 1997, iniziando così un lungo percorso di studi quanto mai ricco di soddisfazioni umane ed artistiche. Frequenta svariate masterclass di tecnica vocale ed improvvisazione jazz, con Sheila Jordan, Norma Winstone, Cinzia Spata, Paolo Fresu, Kenny Wheeler, Maria Pia De Vito, Eva Simontacchi e seminari sulla fonatria artistica con il Prof. Franco Fussi e la docente Elisa Turlà. Nel 1999 è tra i vincitori del Torneo Internazionale di Musica Sezione Canto Jazz - svoltosi presso l’ Arts Academy di Roma in duo con il pianista Giuseppe Vasapolli.

Nel 2000 è tra i semifinalisti del prestigioso Premio Nazionale Massimo Urbani e sempre nello stesso anno partecipa ai corsi della Berklee Summer School nel corso di Umbria Jazz a Perugia. In questo lungo periodo si esibisce in tantissimi jazz club e svariate rassegne e festival jazz, riscuotendo sempre ampi consensi di pubblico e critica, così come è stata egregiamente recensita dalla rivista Musica Jazz, annoverandola come uno dei talenti di spicco isolani. In questi lunghi anni di performance ha la possibilità di collaborare e di confrontarsi con tanti musicisti del panorama isolano e nazionale. Attivissima anche sul campo della didattica: ha insegnato canto moderno e jazz c/o l'Accademia Musicale Siciliana "E. Randisi" di Piazza Armerina, la scuola di Musica Tèchne di Caltanissetta, la scuola FareMusica di Mussomeli, la Scuola Musicale Città di Castellana Sicula (Pa), Officine Sonore di Caltanissetta, 'Accademia Santa Cecilia di Gagliano Castelferrato (En).

Al momento è docente di canto moderno e jazz presso la scuola di musica Mousikè di Enna, Acams di Ravanusa (Ag) e la scuola Music Club di Canicattì (Ag), Accademia Musicale Madonita di Polizzi Genorosa (Pa). Inoltre è preparatrice vocale per musical ed audizioni canore, nonché disponibile per workshop di tecnica vocale e vocal jazz.