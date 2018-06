Antura - Voci dalla sicilia di ieri e di oggi - Guglielmo Tasca

Guglielmo Tasca, laureato al DAMS, negli anni successivi alla laurea ha approfondito lo studio delle musiche e delle tradizioni popolari siciliane. Per il penultimo appuntamento domenica 17 Giugno all'Ostello dalle 21.30

Di seguito la sua ricca biografia: Nel 1996 vince, insieme a Rinaldo Donati il premio Recanati per la canzone d’autore con il brano “Beddu nostru Signuri”, incluso nel cd ”ARA’” primo lavoro dell’artista pubblicato nel ’98. Da quel brano il regista Giuseppe Tumino ha realizzato un videoclip ampiamente premiato in numerose rassegne nazionali.

Nell’ottobre dello stesso anno è invitato in Belgio per tenere un concerto nell’ambito delle rassegna “TarantellaQui” al centro culturale di Seraing. Nel 2001 esce il secondo cd “’U pagghiaru”. Le sue musiche sono state utilizzate dal regista Mauro Aprile Zanetti per il docudrama” U GIOIA. Ialoffra e filuvespiri (IL GIOIA. Garofani e siesta) e per il film documentario “Diversabilmente uguali”, realizzato nel 2003 in occasione dell’anno europeo del disabile.

Nel 2005 esce il terzo cd “bonè bonè” seguito nel 2010 da “Ku nappa nappa”,ultimo lavoro in siciliano seguito nel 2013 da “domani ancora” primo lavoro in italiano dell’artista. Nel 2006 viene utilizzato un suo brano in un film realizzato da Salvatore Presti dedicato all’omicidio del giudice Rosario Livatino (Luce verticale. Rosario Livatino. Il martirio). Collabora col grande poeta pugliese Cristanziano Serricchio, progetto in cui la viva voce del poeta recita sulle musiche create ad hoc da lui. Scrive parte delle musiche del documentario”Terra madre” realizzato nel 2011 da Giuseppe Tumino utilizzando, tra gli altri , due brani (“La resa”, ”Mastru ‘i ‘na forma ) dell’ultimo cd “Gesù proteggimi” pubblicato nel dicembre 2015.