Aperi-Chips buffet di patate al caffè Mazzella

Venerdi 27 Aprile appuntamento al Caffè Mazzella di Pedara con l'APERI-CHIPS: tante pietanze e leccornie create dallo chef con l'ingrediente chiave dell'evento, la patata. € 10,00 per cocktail, birra o bibita a scelta ed accesso al Buffet (coperto incluso).nDjSet by DjServices. Per prenotare il tavolo allo 095.0948298 o tramite whatsapp 3495427697.