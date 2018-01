'Aperitivo ad Arte' alla Cappella Bonajuto

"A pranzo con gli antichi romani": Storia, monumenti, cibi e suoni della civitas. Inizia il nuovo anno con un Aperitivo ad Arte un po’ speciale. Il 7 Gennaio dalle ore 10:00 una nuova esperienza dedicata ad uno dei periodi più importanti della nostra città. Nella prima tappa saranno svelati tutti i segreti del grandioso teatro antico: luogo privilegiato di incontro culturale, sociale e religioso.

All’interno del monumento si potrà ammirare il fiume Amenano che penetra gli ambienti del teatro: uno scenario denso di suggestione e poesia. Raccolti nella cavea sarà possibile ascoltare splendide note dal fascino classico. Il musicista e filologo della musica Giorgio Maltese suonerà dal vivo strumenti di origine greco-romana. Nei vicoli della civitas si scoprirà piazza S.Pantaleone che ospitava il presunto foro. Infine ritrovo alla Cappella Bonajuto.

Aperitivo finale dedicato in parte alle tradizioni classiche e antiche dal punto di vista culinario e non solo. €10,00: Visita Guidata della Cappella Bonajuto e Tour esterno; Buffet e Drink a scelta. Le Visite Guidate saranno divise in due gruppi (10:00/12:00). Il numero dei posti disponibili è limitato. Raccomandata la massima puntualità.

La prenotazione è obbligatoria ESCLUSIVAMENTE: info@cappellabonajuto.como Tel:- 0958361194 (Dal Martedì alla Domenica 9:00-13:00/ o lasciando un messaggio in segreteria telefonica) -3934470706.