'Aperitivo ad Arte' alla Cappella Bonajuto

Torna l'Aperitivo ad Arte serale con un percorso inedito. Giorno 8 Aprile appuntamento con "Civita: Vaneddi di Guerra e d'Amuri". L’arte ha il potere di evocare, di trasporre in arte ciò che la storia ci ha consegnato. Questo tour nasce dal desiderio di far dialogare in un'unica serata: arte, storia, poesia, musica e canto. Fra i vicoli della Civita scoprirete scorci inediti, viuzze atmosfere suggestive e vicende amorose del sapore leggendario.

Come se non bastasse sarà possibile ascoltare dal vivo musiche e canti della tradizione popolare. Nello specifico i canti d’amuri e i canti di sdignu, ovvero le melodie intonate dall’ amato sia nella fase del corteggiamento sia nel caso di cocente delusione amorosa. Attraverseremo la tradizione dal tragico al comico. Nei pressi dell’antico porto saraceno verranno raccontate le vicende del quartiere dalla guerre fra cristiani e saraceni fino alla seconda guerra mondiale.

Ad accompagnarvi ci sarà Grazia Previtera, guida autorizzata, e Giorgio Maltese. €10,00: Visita Guidata Tour esterno; Buffet e Drink a scelta. Le Visite Guidate saranno divise in due gruppi (18:00/20:00). Il numero dei posti disponibili è limitato. La prenotazione è obbligatoria esclusivamente a info@cappellabonajuto.com o Tel:- 0958361194 (Dal Martedì alla Domenica 9:00-13:00/ o lasciando un messaggio in segreteria telefonica)-3934470706.