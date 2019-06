Ultimo appuntamento con Aperitivo ad arte da non perdere prima della pausa estiva! Domenica 30 Giugno percorso suggestivo ed emozionante, "Catania medievale. Il cunto di Gammazita ed i suoni della città scomparsa". A seguire aperitivo presso Scirocco Sicilian Fish Lab. Esiste un volto quasi scomparso della nostra città: la Catania medievale. Il viaggio di scoperta inizierà dalla giudecca sottana, antico quartiere ebraico. Scoverete le tracce nascoste della città prima del terremoto del 1693. Antiche porte, vicoli sconosciuti e messaggi incisi sulla pietra. Giunti presso il pozzo di Gammazita ci sarà un momento poetico dedicato al cunto dell‘eroina medievale catanese. L’aria si riempirà di melodie orientali grazie al liuto del maestro Carmelo Siciliano. Uno strumento che ha solcato il Mediterraneo attraverso i secoli, luoghi e culture diverse. Dinnanzi al castello Ursino sarà possibile vivere il secondo momento musicale, e scoprire l’affascinante delle lire bizantine, l’antenate dell’ odierno violino.

Saranno rievocate in musica le atmosfere della città medievale. Finiremo con ultimo cunto dedicato alla cacciata degli ebrei dalla Sicilia nel 1492. Si ringrazia il centro culturale Gammazita che ci ospiterà presso il pozzo. €12,00: Visita guidata ed Aperitivo: Cartoccio di pesce fritto ed Arancinetto di pesce (alternativa vegetariana solo previa prenotazione), drink a scelta. Le visite guidate saranno divise in due gruppi 18:15/ 19:30. Incontro presso Scirocco Sicilian Fish Lab, Piazza Alonzo di Benedetto. Il numero dei posti è limitato. La prenotazione è obbligatoria ESCLUSIVAMENTE : Mail: info@sciroccolab.com. Tel: 3934470706 (anche via Whatsapp ed sms).