Aperitivo per i Briganti al Gammazita

Sabato 20 gennaio 2018 a partire dalle ore 20.00 al Gammazita appuntamento per una birra in compagnia con I Briganti di Librino. Parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza col fine di ricostruire la Club House dei Briganti di librino, che è stata barbaramente incendiata nella notte dell’11 Gennaio.

In sostegno dei briganti arriva anche Eduardo Naddybwoy di ETNA REBEL SOUNDs! Attivo nella scena reggae e hip hop catanese dal 2004 con i Mighty Lion Sound e dal 2013 con ETNA REBEL SOUNDs. I suoi set sono un misto di sonorità black che vanno dal soul-funk all'hip hop-R'n'b fino alla dancehall, con alle spalle una solida base che affonda le sue radici nello ska, rocksteady e roots-reggae. E se siete lontani, potete sempre contribuire con #UNABIRRAPERIBRIGANTI grazie all'IBAN A.S.D. I Briganti IT 03T 03127 26201 000000190243.