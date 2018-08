Apertura del birrificio 'Settoro' a Nicolosi

Festeggiamo insieme l'apertura del SETTORO: il primo birrificio di Nicolosi. SETTORO è un luogo in cui potrai divertirti con gli amici, gustando nuovi piatti come la Pinsa, famosa per la sua leggerezza e il suo impasto, e il Galletto cotto alla brace aromatizzato con spezie siciliane. Durante la serata verrà omaggiata una Pilsner Urquell da 0,30cl a tutti gli ospiti. Settoro è una novità firmata 7+ Nicolosi - Catania e Oro dell'Etna - Nicolosi. Viale della Regione, 37 Nicolosi. Prenotazioni al 095 911422.