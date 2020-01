Apertura straordinaria Palazzo degli Elefanti

Per l’apertura straordinaria del palazzo degli elefanti a Catania, Domenica 26 Gennaio il Bellini Clarinet Choir si esibirà in preparazione delle feste Agatine. Sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate organizzate dall'Associazione Guide Turistiche Catania. Per ulteriori informazioni Guide Turistiche Catania +39 3442249701, info@guidecatania.it.