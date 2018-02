Appunti per un naufragio - Reading di Davide Enia a Catania

Non una presentazione, ma l'autore sul palco a interpretare il suo libro: stavolta la scena di Leggo. Presente indicativo è tutta per Davide Enia e per il reading tratto da "Appunti per un naufragio".

"Un padre e un figlio guardano la storia svolgersi davanti a loro, nel mare di Lampedusa. "Appunti per un naufragio è un romanzo. Racconta ciò che sta accadendo nel Mediterraneo – le traversate, i soccorsi, gli approdi, le morti – parla del rapporto tra me e mio padre e affronta la malattia di mio zio, suo fratello".

Appuntamento domenica 25 febbraio alle 19 da Scenario Pubblico. Ticket: 5,00 €. Apertura botteghino: 17.30. Per informazioni: 3939050805 – info@presenteindicativo.it.