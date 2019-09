Cerchio di Biotransenergetica: sull'Etna seminario di "meditazione in movimento"

Una giornata alle pendici dell'Etna dedicata a pratiche di Mindfulness e di Biotransenergetica per riscoprire in noi la solidità della montagna e la potenza del nostro fuoco interiore. In particolare, attraverso la pratica psico-corporea del “Corpo del Sogno”, sarà possibile esplorare la dimensione dell'autostima, della dignità, della giustezza ed espressione di sé, e lenire le ferite del senso di colpa, dell'impotenza, del giudizio. La pratica del “Corpo del Sogno” è una tecnica della Biotransenergetica (una teoria e prassi psicoterapeutica, appartenente al filone della psicologia Transpersonale) che consente il contatto e il risveglio delle forze archetipiche che ci abitano.

A introdurre i partecipanti nel mondo dell'archetipo della montagna e del fuoco interiore saranno le psicologhe, specializzande in psicoterapia Transpersonale, dott.ssa Paola Parvati Camilleri e dott.ssa Monica Cerri. L'evento si svolgerà domenica 29 settembre 2019 presso il Rifugio PuntoBase 13 – Case Bevacqua, in località Piedimonte Etneo, dalle ore 10 alle ore 15.30. Per info, prenotazioni pa.camilleri@hotmail.it 349 2955736