Learn by Movies - Arena Argentina: Omaggio ad Ennio Morricone

Venerdì 1 giugno alle ore 21 presso l'Arena Argentina, via Vanasco 10 Catania, si conclude il Learn by Movies 15^ edizione, la rassegna cinematografica in lingua originale dell'Università di Catania. L'ultimo evento in programma è "Omaggio a Ennio Morricone", una serata che celebra il grande compositore italiano, in questi mesi in tour mondiale per i suoi 60 anni di carriera culminati con il Premio Oscar vinto per le partiture del film di Quentin Tarantino The Hateful Eight.

Per l'occasione l'ensemble di ottoni dell' Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini Catania, diretto dal Maestro Salvatore di Stefano, si esibirà in una performance delle migliori colonne sonore di Ennio Morricone. A seguire, proiezione del film di Quentin Tarantino in lingua originale con sottotitoli in italiano. L'ingresso è #libero fino a esaurimento dei posti in sala.