'Aria di festa' al Teatro Coppola

Aria! Strampalati esperimenti e formidabili scoperte sull’invisibile di e con Danilo Allegra+Wild Portraits a cura di Daniele Melarancio e Angelo Licciardello+Il fantastico universo di Libo' Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori.

L’aria è l’ingrediente primario della grande festa di chiusura della rassegna Squonk! Piccoli al Teatro Coppola. Il mostro a tre teste e due code, protagonista al Teatro Coppola di un ricco calendario di appuntamenti dedicato all’infanzia, andrà in letargo e chissà per quanti decenni o secoli resterà a dormire dentro al suo guscio e non uscirà allo scoperto. Per salutarlo come si deve abbiamo pensato che delle bizzarre trattazioni e degli esperimenti intorno alla scienza e alla fisica del nostro universo, sviluppate da uno scienziato singolare e dai suoi piccoli aiutanti, possano tornargli utili durante il suo lungo dormiveglia.

Secondo l’opinione del nostro allegro erudito, la scienza non è per niente una cosa seria, né tantomeno da adulti: per scoperte eccezionali ed esperimenti (più o meno) riusciti, non c’è niente di meglio che l’intuizione e la meraviglia dei bambini. Domenica 3 Giugno in questo spettacolo, il rinomato ex-scienziato Danilo Allegra cercherà di convincere l’aria a farsi almeno toccare e sentire, se non proprio vedere; lo aiuteranno in questo ingegnosi marchingegni cripto-tecnologici (come siringoni estrattori e bocce delle olive sottovuoto) e la gentile e spontanea collaborazione dei suoi piccoli aiutanti e della loro sconfinata immaginazione.

A battere il tempo in questo pomeriggio caratterizzato da tristi addii o arrivederci, troverete anche due illustratori, due libraie e una strepitosa merenda. Daniele Melarancio e Angelo Licciardello, protagonisti assoluti di questa rassegna con le loro invenzioni a colori, abbracceranno i più piccoli con i loro ritratti dal vivo alquanto selvatici e mostruosi. Un’area del nostro spazio ospiterà il magico universo di Libo' Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori, situata in via M.R. Imbriani 183 a Catania, e i loro tesori per l’infanzia. Per fare addormentare Squonk servirà un canto smisurato e la partecipazione di tutti i bambini della città. Per info scrivere a: teatrocoppola.teatrodeibambini@gmail.com oppure chiamare a 349 53 26 504 – 346 98 55 024.