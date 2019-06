“Aristotele e l’inganno filosofico” è un coinvolgente spettacolo di prosa rivolto ad un pubblico di giovani e di adulti appassionati della filosofia e del mondo classico. Sarà in scena sabato 8 giugno alle ore 17.30 al Castello Ursino per una sola replica ad ingresso libero. La Compagnia dei Giovani del Teatro Zig Zag, associazione culturale Percorsi Divertenti visita il repertorio della Tragedia e della Commedia Classici con leggerezza ed un linguaggio semplice e moderno. Il plot del copione è stato ideato, insieme alle scene ed ai costumi da Letizia Catarraso che firma anche la regia, ma il sottile filo rosso che guida la fantasia e l’originalità di questa messa in scena innovativa è l’opera di una grande grecista e scrittrice inglese Margaret Doody, che con il suo “Aristotele detective” riveste un ruolo di spicco tra i divulgatori e romanzieri storici.

Nel rivisitare alcuni dei grandi brani di drammaturgia di tutti i tempi, dall’Elettra di Eschilo alle Nuvole di Aristofane, testi così vividi ed attuali che sembrano scritti da contemporanei, i personaggi indagano su un misterioso delitto avvenuto nel Tempio di Asclepio, il Dio della Guarigione, finché una fanciulla identica alla gemella morta irrompe sulla scena a complicare la soluzione.

Filippo Aricò, perfettamente a suo agio nel ruolo di Aristotele, in una partecipazione straordinaria, troverà il bandolo della matassa, in un crescendo di emozioni in cui coinvolge i colleghi più giovani di lui, anche se solo anagraficamente! Lo spettacolo in un unico atto della durata di circa 70 minuti si svolgerà al coperto, per cortese concessione dell’Assessorato alla Cultura nell’affascinante atmosfera della sala maggiore del Castello Ursino.