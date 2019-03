Arrivano a Catania i laboratori di lettura firmati McDonald’s

Anche a Catania arriva Che Storia! Festa del libro e della lettura, il laboratorio di lettura firmato McDonald’s, che tra il 21 e il 31 marzo coinvolgerà oltre 15.000 bambini in tutta Italia.



I laboratori sono parte fondante del progetto Happy Meal Readers, grazie al quale per la prima volta sarà possibile scegliere un libro al posto del classico gioco all’interno dell’Happy Meal.

L’iniziativa, con cui McDonald’s vuole distribuire 3 milioni di libri in tutta Italia, fa parte del più ampio impegno dell’Azienda nei confronti delle famiglie, che si traduce nell’introduzione di novità sostanziali nell’offerta di prodotti e servizi loro dedicati.

In linea con queste priorità, da marzo 2019 tutti i bambini in Italia possono scegliere un libro con il proprio Happy Meal. Si tratta di una collana inedita di dodici storie, scritte dalla famosa autrice inglese per bambini Cressida Cowell, ricche di avventure, emozioni e divertimento. La serie incoraggia i bambini a coltivare il piacere della lettura e a creare momenti di condivisione con le famiglie. Ogni otto settimane saranno disponibili due nuovi titoli tra cui scegliere.

Il tema della lettura è particolarmente sentito dai genitori italiani, come emerge anche da una ricerca commissionata da McDonald’s a Kantar Italia, secondo la quale il 70% dei genitori intervistati legge un libro insieme al proprio bambino almeno ogni 2-3 giorni (il 38% ogni giorno), soprattutto la sera prima di dormire (75%) e al pomeriggio (43%).

È importante anche avvicinarsi alla lettura sin da piccolissimi: l’87% dei genitori infatti è d’accordo sul fatto che già in età pre-scolare i libri siano un valido supporto per lo sviluppo di capacità di apprendimento ed educazione emotiva nei bambini.



Di seguito la programmazione dei laboratori di lettura a Catania:



- Belpasso; 21 marzo ore 17.00

- Acireale; 24 marzo ore 16.00

- Stesicoro; 23 marzo ore 16.00

- Tenutella; 26 marzo ore 17.00

- Catania Mall; 27 marzo ore 17.00

- San Giovanni; 28 marzo ore 17.00

- Ulisse; 29 marzo ore 17.00