'Arrusti&Balla' a Land - La Nuova Dogana

Certe domeniche non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Le giornate si accorciano, ma non la nostra voglia di fare festa la Domenica. DjSet Gianluca Montagna. Non abbiamo bisogno di presentazioni: - Fucularu acceso - Musica live a pranzo - Giocolieri SHOW - Dj Set. Insomma Arrusti&Balla. Siamo versatili ed in evoluzione, a pranzo accogliamo le famiglie corredate da amici a 4 zampe e bambini sempre impegnati grazie ai nostri giochi a disposizione, quando cala il sole diventiamo un piccolo club e laboratorio musicale dove puoi ballare senza guardare l’orologio. Appuntamento domenica 12 gennaio 2020 a partire dalle ore 13.00 alla Nuova Dogana.