Arte 101 - Marina Abramovic

Ritorna il ciclo di incontri di iniziazione alla storia dell'arte per non addetti ai lavori, ovvero per chi abbia la curiosità di contestualizzare e approfondire un po' il lavoro di alcuni artisti di rilievo che si sono distinti nel panorama artistico. Questo primo evento sarà dedicato a Marina Abramovic. Potrete vedere i tratti fondamentali della sua ricerca artistica, con il contributo di proiezioni video. Ingresso gratuito su prenotazione venerdì 21 settembre 2018 a partire dalle ore 20.30 - Duediquadri Atelier.