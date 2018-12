Arte e diritto nell'era digitale

Convegno in materia di diritto dell'arte, diritto d'autore, diritto della musica e beni culturali. Interverranno: Avv. Loredana Scifo Foro di Siracusa – Esperta in diritto d’autore “Il diritto d’autore e della musica: definizione e elementi del diritto”. Avv. Francesca Manuela Comis Foro di Catania – Esperta in diritto di impresa e diritto dello spettacolo Responsabile Area Business di FLA – Floresta Longo e Associati “La contrattualistica nel settore musicale”. Avv. Carlo Carrozza Foro di Messina – Esperto in diritto di impresa e societario “Il rapporto tra l’artista ed il suo agente”. Avv. Mario Lo Faro Foro di Catania – Esperto in diritto e management dei Beni Culturali “Diritto e arte contemporanea: definizione e tutela dell’atto creativo nell’era della dematerializzazione, della street art e della digital art”.