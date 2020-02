L'arte dell'incontro - Piccolo festival delle arti a Catania

LA VITA, AMICO, È L'ARTE DELL'INCONTRO. 22.2.2020 | TEATRO MACHIAVELLI | ORE 21.00. Il collettivo "Muoversi adesso è benzina" propone per il prossimo 22 febbraio 2020 al Teatro Machiavelli di piazza Università una rassegna di arte e cultura per declinare, con performance di poesia, danza, musica e filosofia, un'unica essenziale idea: «La vita, amico, è l'arte dell'incontro». Non potremmo dirlo meglio che con questo verso di Giuseppe Ungaretti che dà il titolo al festival.

Ricordare che la vita è "l'arte dell'incontro" è l'urgenza del nostro tempo, ovvero: riscoprire l'umano nell'incontro con l'Altro, la bellezza del rischio che questa esposizione comporta e il reciproco "disarmarsi" di sovrastrutture ideologiche, culturali e politiche che spezzano la comunità in poli opposti e fanno dell'Altro o un amico o un nemico e nient'altro di più. La vera alternativa è invece per noi quella indicata dal poeta Guido Gozzano: è vivere tra il Tutto e il Niente.

E noi scegliamo Tutto. Da mantenere, difendere, valorizzare nella sua pluralità, differenza, ricchezza, apertura, accoglienza. Il 22 febbraio 2020 al Teatro Machiavelli interverranno artisti italiani di prim'ordine, che porteranno idee, prospettive e proposte diverse, non per forza in pacifico accordo, per dare vita a una grande performance collettiva di parole, voci, corpi, note e gesti.