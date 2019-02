Il lavoro del collettivo artistico Concrete Group è il frutto visivo dell’incontro tra due artisti, Gabriele Abbruzzese e Lisa Wade, che provengono da diverse nazioni, background ed esperienze di formazione che hanno deciso di di sviluppare una ricerca artistica congiunta partendo da prospettive diverse. I lavori fotografici e il video della mostra, Artery, prendono corpo da uno specifico evento, la frana che ha reciso l'autostrada A19, principale arteria tra l'est e l'ovest della Sicilia: ad oggi il ponte Imera, i cui piloni hanno ceduto nel 2015, non è stato ancora riparato.

La drammatica lacerazione del territorio fornisce a Concrete Group lo spunto per affrontare temi come la disintegrazione delle infrastrutture e le parallele discontinuità e apatia sociali sintomatiche della nostra epoca. Le opere fotografiche, A19, e il video, Infinity (Loop), evidenziano sia i vincoli fisici ed emotivi della circolazione, sia l'instabilità del genere umano in relazione al proprio contesto.

Concrete Group è il collettivo formato da Lisa Wade e Gabriele Abbruzzese, artisti visivi che vivono in Sicilia. Lisa Wade, nata negli Stati Uniti, ha conseguito il Master of Fine Arts in pittura presso l'American University di Washington e lavora attraverso installazioni, pittura e video. Gabriele Abbruzzese, nato in Sicilia, ha conseguito il titolo di studio in Nuove Arti Tecnologiche presso l'Accademia di Belle Arti di Catania e lavora con la scultura, la fotografia e il video.

Gli artisti di Concrete Group sono accomunati da una base estetica e combinano le loro pratiche artistiche nell'ambito di temi quali la decostruzione sociale e i cambiamenti antropologici, mettendo in discussione la stabilità delle nostre fondamenta sociali.