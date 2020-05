Gli Artieri si trasformano e si adeguano ai tempi proponendo le proprie creazioni momentaneamente in una piazza virtuale nell’ attesa di tornare nelle location tanto amate. Il gruppo Artieri Mercato Creativo curato da Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo in questa primavera, come tutti, ha visto sospeso il proprio calendario di eventi, ma l’entusiasmo e la voglia di fare sono sempre altissimi.

In questi mesi la nostra priorità è sempre stata quella di non mollare, restare in contatto con i nostri soci ed incoraggiarli. Il gruppo ,che nel frattempo è cresciuto, si è dedicato anche alla beneficenza con un fantastico gioco di squadra per l’ asta “Artieri uniti contro il coronavirus” a favore della Crocerossa Italiana. Ma oggi più’ che mai il desiderio è quello di non lasciare soli e fermi i propri amici artisti ed artigiani, sono infatti tante le realtà amate al momento forzatamente ferme.

Da qui’ l’idea di trasferirci in una piazza virtuale, un gruppo Facebook dove poter condividere e vendere come in un vero mercatino le creazioni esclusive della selezione Artieri. Cosi’ nasce “Artieri Mercato On line”, che non a caso è stato inaugurato il giorno precedente ad uno degli eventi per noi più’ attesi dell’ anno, la festa della mamma, tenuto a battesimo da una splendida illustrazione di Dria.

Prima di questa emergenza le date fissate riguardavano gli eventi estivi al centro storico di Ortigia e alla tonnara di Marzamemi, oggi aspettiamo pronte e fiduciose lo sblocco delle attività espositive. Torneremo nei nostri luoghi del cuore, sarà emozionante e non vediamo l’ora, ma nell’attesa seguiteci anche in questa nuova avventura virtuale.

Il gruppo Artieri Mercato Online: https://www.facebook.com/groups/859900597822876/. Artieri Mercato Creativo: https://www.facebook.com/ArtieriMercatoCreativo/