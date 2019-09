Ascoltando Pippo Fava

In occasione del 94° anniversario della nascita di Pippo Fava la Fondazione propone un recital di testi andati in onda su Radio Uno nel novembre 1977, durante la trasmissione Voi ed Io condotta da Giuseppe Fava. I testi sono stati scritti per le voci di Mariella Lo Giudice, Miko Magistro e Giuseppe Fava e saranno interpretati da Alessandra Costanzo, Miko Magistro e Angelo Tosto. Coordinamento di Orazio Torrisi. Palazzo della Cultura - Corte Mariella Lo Giudice. Ingresso libero (fino ad esaurimento posti).