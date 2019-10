La Compagnia Teatrale “Giù dal Palco” e l’Associazione di Volontariato “Orgoglio Giovanile” vi invitano cordialmente a presentare il vostro alibi per “Assassinio sull’Orient Express”, nuovo spettacolo sulla più celebre indagine dell’impareggiabile Hercule Poirot. Mentre il lussuoso Orient Express è bloccato dalla neve, infatti, un uomo d’affari viene assassinato con dieci coltellate e toccherà proprio a Poirot, che si trova tra i passeggeri suo malgrado, a occuparsi del caso: tutti sono dei potenziali sospettati.

L’adattamento, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Agatha Christie, è un testo in due atti di Giuseppe Nicolosi e sarà interpretato da un cast di 15 giovani in una produzione interamente autofinanziata e dedicata alla regina del giallo. La regia di Silvana Lanza e Manuel Giunta vedrà inoltre alternarsi momenti brillanti e spumeggianti a riflessioni e colpi di scena, dove a fare da sfondo saranno tematiche universali come l’amicizia, la lealtà e il senso della giustizia. Il Simplon Orient Express riparte da Catania, Sabato 16 Novembre alle 21:00 al teatro “Sala Chaplin” (Via Raffineria 41), con una replica già stabilita per Domenica 17 Novembre.