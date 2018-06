Atmosfere - Sleep concert at Zō

"Atmosfere" Sleep concert - vibrazioni sonore per celebrare il solstizio, nel nuovo spazio all’aperto di Zō. Al piano il maestro Isabella Libra con i "dreams" di Giulio Granati, accompagnati dagli ipnotici video Colours. Alle percussioni il Maestro Giovanni Caruso e il Maestro Alfio Sciacca, con i suoi gong giganti. Un coinvolgente happening sonoro per dare il benvenuto all'estate. S'invita il pubblico a munirsi di un proprio tappetino o sacco a pelo per fruire al meglio le vibrazioni sonore. Biglietto euro 8 (ridotto 5 per gli studenti).